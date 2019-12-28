Сербский теннисист Душан Лайович оценил сильные стороны пятой ракетки мира россиянина Даниила Медведева.

«Медведев – очень опасный игрок, хорошо двигается для своего роста и телосложения, отлично подает. У него странная техника, но главное, что она работает», — заявил Лайович, слова которого приводит sportklub.rs.

Напомним, в прошлом сезоне Медведев завоевал четыре трофея. Россиянин выиграл два турнира категории АТР 250 — в Софии (Болгария) и в Санкт-Петербурге (Россия). Также он победил на двух «Мастерсах» — в Цинциннати (США) и Шанхае (Китай). На Открытом чемпионате США он дошел до финала, где в продолжительном поединке проиграл испанцу Роджеру Федереру.

Медведев завершит 2019 год в статусе пятой ракетки мира. Он мог сохранить за собой четвертую строчку рейтинга, однако неудачно закончил сезон, вылетев в первом круге «Мастерса» в Париже и не выйдя в плей-офф Итогового турнира АТР.