На чемпионате России по фигурному катанию, который проходит в Красноярске, состоялась официальная тренировка у женщин перед произвольной программой.

Анна Щербакова дважды упала во время прогона программы — с четверного флипа и четверного лутца. Но каскад из четверного лутца и тройного тулупа она исполнила чисто.

Трусова откатала программу без ошибок, она включила в неё четыре четверных прыжка: сольные флип, лутц и тулуп, а также тулуп в каскаде с тройным сальховом через ойлер. Четверной сальхов, который обычно не удается спортсменке на соревнованиях, она исполнять не стала. Также Трусовой удался каскад из тройных лутца и риттбергера, который является не самым стабильным элементом в ее арсенале.

Алена Косторная исполнила свою программу чисто, включив в неё два тройных акселя.

Туктамышева также сделала два тройных акселя, но один из них приземлила в степ-аут. Вне программы она также тренировала четверной тулуп и дважды исполнила его успешно