Полузащитник «Краснодара» Иван Игнатьев продолжит карьеру в казанском «Рубине». Об этом сообщается на официальном сайте краснодарской команды.

Отмечается, что все формальности перехода уже урегулированы. Трансфер вступит в силу 2 января 2020 года, соглашение игрока с «Рубином» будет рассчитано до 30 мая 2024 года.

В текущем сезоне Иван Игнатьев сыграл за «Краснодар» в 13 матчах в чемпионате России по футболу и забил четыре мяча. В рамках матчей группового этапа Лиги Европы Игнатьев провел три мачта и забил один гол. Сейчас игроку всего 20 лет, он является воспитанником академии «Краснодара».

Ранее СМИ сообщали, что «Краснодар» хочет продать Игнатьева за 8 миллионов евро. Клубы проявляли интерес к полузащитнику и ранее, однако руководство «Краснодара» не вступало в переговоры, так как хотело получить за игрока не менее 20 миллионов.