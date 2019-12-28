Болельщики олимпийской чемпионки Алины Загитовой устроили яркий перформанс в честь фигуристки на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка, напомним, на турнире не выступает, так как приняла решение сделать перерыв в карьере.

Фанаты растянули баннеры и флаги с портретами любимой спортсменки. «Пусть никто не думает, что мы забыли нашу любимую олимпийскую чемпионку. Мы всегда про неё помним и любим», — рассказал один из болельщиков, слова которого приводит «Чемпионат».

13 декабря в эфире программы «Время» Загитова объявила о приостановке карьеры. По словам спортсменки, ей уже не надо ничего доказывать на льду. К 17 годам спортсменка выиграла все крупные международные старты — Олимпийские игры, чемпионаты Европы и мира, а также финал Гран-при. Загитова подчеркнула, что не ушла из спорта, а взяла лишь временный перерыв. В нынешнем сезоне она хочет сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

Вчера Загитова дебютировала в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», премьера состоялась в Москве.