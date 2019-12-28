В швейцарском Ленцерхайде стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». В 14:45 по московскому времени спортсменки начали первую гонку — масс-старт на 10 километров свободным стилем.

В гонке принимают участие восемь россиянок. Под 8-м стартовым номером на дистанцию ушла Наталья Непряева, в бибе с номером 28 выступает Алиса Жамбалова. Также на старт вышли Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко, Диана Головань, Анна Жеребятьева и Лидия Дуркина.

Основным фаворитом гонки является норвежка Тереза Йохауг, также в гонке принимают участие её соотечественницы Хейди Венг, Астрид Якобсен, Тириль Венг и Майкен Касперсен Фалла. За Швецию бегут Шарлотта Калла, Йонна Сундлинг, Стина Нильссон и Эбба Андерссон. Фрида Карлссон пропускает «Тур де Ски» из-за расстройства пищевого поведения.

Также сегодня состоится мужской масс-старт, он начнется в 16:15 мск. «Тур де Ски» продлится до 5 января 2020 года.