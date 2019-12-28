На чемпионате России по фигурному катанию началась произвольная программа женщин. Спортсменки вышли на лед в 15:00 по московскому времени.

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Первой свою программу покажет Ксения Синицына, после нее выступит Ксения Цибинова. Борьба за награды развернется между представительницами последней, сильнейшей разминки, в которую попали шесть спортсменок.

Открывать третью группу участниц должна была двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, однако она снялась с турнира из-за проблем с коньками. Таким образом, первой на лед выйдет Елизавета Туктамышева, а после неё — еще одна ученица Алексея Мишина Анастасия Гулякова.

Закрывать соревнования будут три воспитанницы Этери Тутберидзе — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.