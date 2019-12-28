Российский биатлонист Алексей Слепов выиграл индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке».

Он финишировал со временем 52,37.8, допустив один промах на стрельбе. На второй позиции расположился Рустам Каюмов, не допустивший ошибок на рубежах, но отставший ходом на 26,5 секунд. Замкнул тройку лидеров Пётр Пащенко, он промахнулся один раз и проиграл 34 секунды.

Александр Порварницын с четырьмя промахами стал 16-м, Максим Цветков с одной ошибкой на стрельбе — 20-м. Юрий Шопин финишировал 44-м, Евгений Сидоров промазал восемь раз и стал 51-м.

Напомним, также сегодня состоится женский спринт, на старт выйдут Ульяна Кайшева, Евгения Павлова, Дарья Виролайнен и Тамара Воронина.

Результаты «Ижевской винтовки» будут учитываться при формировании состава команды на январские этапы Кубка IBU.