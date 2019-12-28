Нападающий хоккейного клуба ЦСКА Иван Телегин подтвердил расставание с известной российской певицей Пелагеей. На своей странице в «Инстаграме» спортсмен рассказал, почему пара распалась.

«Я всегда буду благодарен Поле за всё, что было между нами, но двум очень сильным личностям сложно уживаться вместе», — написал Телегин. Он подчеркнул, что в случившемся нет вины третьих лиц или обстоятельств.

«Иногда просто случается жизнь», — заключил хоккеист.

Напомним, Телегин и Пелагея поженились в 2017 году. Начало романа сопровождалось большим скандалом, поскольку Телегин ушел к Пелагее от беременной подруги.

У супругов есть совместная дочь Таисия. Ранее Пелагея выразила надежду, что им удастся остаться хорошими родителями для ребенка. Певица также подтвердила, что пара распалась. Она подчеркнула, что не жалеет о трех годах семейной жизни.