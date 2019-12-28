Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева может сняться с произвольной программы на чемпионате России, который проходит в Красноярске.

Об этом сообщил президент ФФККР Александр Горшков, слова которого приводит ТАСС. «Да, проблема действительно существует. Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока ещё нет», — заявил специалист.

Напомним, Медведева досрочно завершила утреннюю тренировку. Она исполнила лишь один прыжок — тройной лутц, после чего ушла со льда. Фигуристка несколько минут общалась со своим тренером Брайаном Орсером, затем покинула тренировку.

После короткой программы Евгения идет на пятом месте. Она выступает в сломанном ботинке, перемотанном скотчем. Её конек сломался за день до старта чемпионата России. Спортсменка приобрела новые ботинки, однако в итоге вышла на лёд в сломанных.