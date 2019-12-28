Пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 18-е место в рейтинге самых популярных российских спортсменов 2019 года по версии «Медиалогии». Список был составлен по количеству упоминаний спортсменов в СМИ.

Про Квята написали 29 964 раза. В рейтинге он обошел чемпионку мира по фигурному катанию 2015 года Елизавету Туктамышеву, полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, двукратную чемпионку мира Александру Трусову и теннисистку Марию Шарапову.

Возглавляет рейтинг нападающий «Зенита» и сборной России по футболу Артем Дзюба. Он стал единственным, чья фамилия упоминалась в СМИ более ста тысяч раз. Второе и третье место заняли Александр Кокорин и Павел Мамаев, которые большую часть года провели в местах лишения свободы. Также в первую пятерку вошли чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов и капитан «Вашингтон Кэпиталз» хоккеист Александр Овечкин.

Квят стал единственным представителем автоспорта в рейтинге.