Российская биатлонистка Ульяна Кайшева одержала победу в спринтерской гонке на «Ижевской винтовке».

Спортсменка преодолела дистанцию за 22.01,7 минуты, она не допустила ни одного промаха на стрельбе. Второе место заняла Виктория Сливко, отставшая на 7,2 секунды. Она также отработала на огневых рубежах без ошибок. Замкнула тройку лидеров Елизавета Каплина, проигравшая 30 секунд при чистой стрельбе.

Наталья Гербулова стала пятой с одним промахом. Валерия Васнецова ошиблась дважды и заняла седьмое место, Евгения Павлова — тринадцатая.

Напомним, ранее Кайшева выиграла индивидуальную гонку на «Ижевской винтовке». Результаты турнира будут учитываться при формировании состава команды на январские этапы Кубка IBU.

У мужчин индивидуальную гонку и спринт выиграл Алексей Слепов.