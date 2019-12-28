В обновленном расписании произвольной программы на чемпионате России не значится фамилия двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

Ранее появилась информация о том, что спортсменка может сняться с турнира из-за проблем с коньками. За день до старта она сломала ботинок, из-за чего ей пришлось исполнять короткую программу в коньке, перемотанном скотчем.

На утренней тренировке произвольной программы Медведева исполнила лишь тройной лутц, затем покинула лед. Пообщавшись со своим тренером Брайаном Орсером, Медведева ушла с катка.

Фигуристка должна открывать третью разминку в произвольной программе. В онлайн-табло её фамилия по-прежнему находится в списке, однако в расписании, где указано поминутное время выхода спортсменок на лёд, фамилия Медведевой уже отсутствует. В третьей разминке значатся Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова.