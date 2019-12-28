Тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным определился с выбором голкипера на матч против Канады. Команды встретятся в рамках группового этапа чемпионата мира, место в воротах сборной России займет Амир Мифтахов.

Встреча состоится сегодня, 28 декабря, и начнется в 21:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке.

«В матче с Канадой ворота будет защищать Мифтахов. Аскаров будет вторым вратарём», — сказал тренер Игорь Ларионов, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, в стартовом поединке ворота российской команды защищал Аскаров. Россия уступила сборной Чехии со счетом 364. В составе команды Брагина дубль оформил защитник Егор Замула, еще одну шайбу забросил нападающий Василий Подколзин.

Сборная Канады начала молодежный чемпионат мира с победы, в первом матче обыграв команду США со счетом 6:4.