Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

Ранее Nevasport сообщил, что фамилия спортсменки исчезла из поминутного расписания выхода на лед. ТАСС подтвердил, что Медведева не будет продолжать борьбу на чемпионате России.

Напомним, после короткой программы спортсменка шла на пятом месте. Причиной снятия стали проблемы с коньками: за день до старта турнира Медведева сломала ботинок. Ей удалось быстро приобрести новые коньки, однако выступать в них она не смогла. Короткую программа фигуристка исполняла в сломанном ботинке, плотно замотав его скотчем.

На утренней тренировке перед произвольной программой Медведева исполнила только тройной лутц, после чего завершила занятие. Пообщавшись со своим тренером Брайаном Орсером, спортсменка покинула каток.