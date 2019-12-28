На чемпионате России по фигурному катанию завершилась произвольная программа спортивных пар. Победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Спортсмены шли на втором месте после короткой программы, но смогли выйти в лидеры после произвольной. Они обошли Евгению Тарасову и Владимира Морозова всего на 0,47 балла. Замкнули тройку лидеров Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

В шаге от пьедестала остановились Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они показали третий результат в произвольной программе, но в итоге стали четвертыми, так как допустили грубые ошибки в первый день соревнований.

Напомним, ранее определились чемпионы России в мужском катании и танцах на льду, ими стали Дмитрий Алиев и Виктория Синицина/Никита Кацалапов.