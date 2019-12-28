В швейцарском Ленцерхайде стартовала лыжная многодневка «Тур де Ски». Победительницей первого женского масс-старта стала норвежка Тереза Йохауг.

Спортсменки бежали 10 км свободным стилем, Йохауг преодолела дистанцию за 28:12,1 минуты. На второй строчке расположилась её соотечественница Хейди Венг, отставшая на 12,3 секунды. Замкнула первую тройку шведка Эбба Андерссон.

Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, она финишировала шестой с отставанием в 40 секунд. Алиса Жамбалова заняла 25-е место, Яна Кирпиченко и Анна Нечаевская стали 34-й и 35-й соответственно. Лидия Дуркина закончила гонку на 47-м месте, Анна Жеребятьева — на 51-м, Диана Головань — на 68-м.

Сегодня, 28 декабря, состоится мужской масс-старт, спортсмены начнут гонку в 16:15 по московскому времени.