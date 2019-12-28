Российская фигуристка Евгения Медведева объяснила, почему она решила сняться с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

Спортсменка в эфире Первого канала отметила, что вчера после короткой программы о снятии не шло и речи, поскольку Медведева все же смогла откатать короткую программу со сломанным ботинком. «На сегодняшней утренней тренировке я поняла, что с коньком совсем все плохо», — заявила фигуристка.

Также Медведева отметила, что ее ботинкам нет еще и месяца, никто не мог предвидеть такое развитие событий. «Такая форс-мажорная ситуация со мной случилась впервые», — заявила фигуристка, добавив, что такое случается в жизни спортсмена, но это не катастрофа.

Напомним, сегодня на утренней тренировке Евгения Медведева совершила в старых ботинках только один прыжок и позже приняла решение сняться с чемпионата России перед стартом произвольной программы.