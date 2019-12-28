Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о том, какие у нее планы на 2020 год в связи с ее снятием с чемпионата России в Красноярске.

Фигуристка в эфире Первого канала отметила, что ее следующее появление на льду в соревнованиях — это осенние открытые прокаты. «Дальше – этапы Гран-при, возможно, турниры группы Б. Но сейчас у меня много времени и много работы – ледовые шоу, спектакли, токийская Олимпиада», — отметила Медведева, добавив, что у нее будет много времени, чтобы сфокусироваться на новых элементах.

«Я продвинулась в изучении четверных прыжков. Прогресс идет не так быстро, как я хотела бы. Но прогресс есть», — сказала Медведева, добавив, что этот опыт снятия с ЧР закалит ее и она станет еще сильнее.

Напомним, сегодня Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске, поскольку ее ботинки на коньках пришли в негодность и исполнить произвольную программу не представилось возможным.