Канадский тренер по фигурному катанию, наставник российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер прокомментировал снятие ее с чемпионата России в Красноярске.

Слова тренера цитирует портал РИА Новости. По словам Орсера, им с Медведевой потребуется время, чтобы пережить эту неприятную ситуацию. «Конечно, мы не так хотели завершить сезон, она была в фантастической форме и отлично готова», — отметил Орсер, добавив, что не никто не ожидал такой ужасной истории с ботинком — обуви было всего несколько недель.

Как считает тренер, поломка ботинка — это ужасное стечение обстоятельств после всей той работы, что была проделана Евгенией Медведевой в этом сезоне.

Напомним, Евгения Медведева не выступит в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске, поскольку у фигуристки сломался ботинок и выступать в нем было опасно для здоровья.