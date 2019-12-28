Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал результаты выступления биатлонистов на «Ижевской винтовке».

Слова Драчева приводит агентство ТАСС. По словам Драчева, все шансы попасть в состав сборной России на Кубок IBU есть у Ульяны Кайшевой, выигравшей две гонки, и у Виктории Сливко, которая дважды стала второй. Президент СБР отметил, что в эстафетных гонках России как раз не хватает надежных спортсменок с уверенностью и точной стрельбой.

По мнению Драчева, в СБР очень довольны результатами, которые биатлонисты показали на «Ижевской винтовке».

По словам Драчева, у Сливко не удалось хорошо выступить на первом этапе Кубка мира из-за болезни, хоть она и имела личную лицензию. «Сейчас она съездила на сбор, тренировалась и выступила достойно. Это такой легкий ответ тому же Антону Бабикову», — заключил Драчев.

Напомним, у женщин две гонки на «Ижевской винтовке» выиграла Ульяна Кайшева, у мужчин — Алексей Слепов.