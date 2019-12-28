Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку с общего старта в первый день соревнований «Тур-де-Ски». Первый этап соревнования проходит в швейцарском Ленцерхайде.

Спортсмен преодолел 15 километров коньковым стилем за 33 минуты и 19,1 секунды.

Второе место в гонке разделили россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо. Они преодолели дистанцию за 33 минуты и 23,1 секунды, фотофиниш определил, что лыжники пересекли черту одновременно. Андрей Ларьков финишировал 14-м, проиграв около 15 секунд. Денис Спицов финишировал 19-м.

Завтра на «Тур-де-Ски» состоятся женская и мужская спринтерские гонки.

Напомним, мужскую команду сборной России в гонках представляют Александр Большунов, Андрей Ларьков, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Денис Спицов, Иван Якимушкин, Сергей Устюгов.