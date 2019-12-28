Российская фигуристка Елизавета Туктамышева с ошибками исполнила произвольную программу на чемпионате России в Красноярске.

Первым элементом в программе фигуристка поставила четверной тулуп, с которого упала. После этого тройной аксель в программе фигуристка приземлила на две ноги. Каскад лутц-тулуп фигуристка исполнила на меньшую сложность: тулуп фигуристка сдвоила. Дорожку шагов судьи оценили на второй уровень.

За прокат Туктамышева получила от судей 128,89 балла, в общей сумме за две программы она получила 204,63 балла, что пока первый результат.

Следующими в разминке выступят Анастасия Гулякова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова. Ранее с чемпионата мира снялась Евгения Медведева.