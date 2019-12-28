Российская фигуристка Анна Щербакова представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию.

В программе, которую фигуристка исполнила в образе Жар-птицы, Щербакова заявила исполнение двух четверных лутцев, а также четверного флипа. Все элементы ультра-си фигуристка исполнила без падений, флип она сделала с помаркой на выезде, два лутца (один в каскаде с тулупом) — чисто. Также чисто был исполнен каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

За прокат Щербакова получила от судей 181.94 балла, за технику набрав более 108 баллов, в общей сумме за две программы она получила 261,97 балла, что пока первый результат.

Следующей на лед выйдет российская фигуристка Алена Косторная, закрывать соревнования будет Александра Трусова.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport