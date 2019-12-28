Российская фигуристка Анна Щербакова представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию.

В программе, которую фигуристка исполнила в образе Жар-птицы, Щербакова заявила исполнение двух четверных лутцев, а также четверного флипа. Все элементы ультра-си фигуристка исполнила без падений, флип она сделала с помаркой на выезде, два лутца (один в каскаде с тулупом) — чисто. Также чисто был исполнен каскад тройной лутц-тройной риттбергер.

За прокат Щербакова получила от судей 181.94 балла, за технику набрав более 108 баллов, в общей сумме за две программы она получила 261,97 балла, что пока первый результат.

Следующей на лед выйдет российская фигуристка Алена Косторная, закрывать соревнования будет Александра Трусова.