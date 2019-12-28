Российская фигуристка Алена Косторная представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию.

В программе, которую фигуристка исполнила под саундтрек из кинофильма «Сумерки», Косторная заявила два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом. Оба элемента спортсменка исполнила чисто на хорошие надбавки от судей. В программе присутствовали недочеты в прыжках: в каскаде флип-тулуп фигуристка исполнила второй прыжок с ошибкой на выезде.

За прокат Косторная получила от судей 169,97 балла, в общей сумме за две программы она получила 259,83 балла.

Следующей на лед выйдет российская фигуристка Алена Косторная, закрывать соревнования будет Александра Трусова.

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport

Расписание чемпионата России по фигурному катанию. Инфографика Nevasport