Российская фигуристка Алена Косторная представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию.

В программе, которую фигуристка исполнила под саундтрек из кинофильма «Сумерки», Косторная заявила два тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом. Оба элемента спортсменка исполнила чисто на хорошие надбавки от судей. В программе присутствовали недочеты в прыжках: в каскаде флип-тулуп фигуристка исполнила второй прыжок с ошибкой на выезде.

За прокат Косторная получила от судей 169,97 балла, в общей сумме за две программы она получила 259,83 балла.

Следующей на лед выйдет российская фигуристка Алена Косторная, закрывать соревнования будет Александра Трусова.