Российская фигуристка Александра Трусова представила произвольную программу на чемпионате России по фигурному катанию.

В программе фигуристка заявила исполнение пяти четверных прыжков. Первый — четверной флип спортсменка исполнила с ошибкой — Трусова упала. С четверного лутца спортсменка также упала. Вместо четверного тулупа спортсменка исполнила двойной, раскрывшись раньше времени.

Чисто были исполнены каскады из четверного тулупа и тройного сальхова через ойлер, а также из тройного лутца и тройного риттбергера и из двойного акселя и тройного тулупа.

За прокат Трусова получила от судей 149,88 балла, в общей сумме за две программы она получила 226,34 балла.

Этого хватило, чтобы занять третье место на чемпионате России в Красноярске.