Российская фигуристка Анна Щербакова стала двукратной победительницей чемпионата России по фигурному катанию.

Щербакова исполнила произвольную программу с тремя четверными прыжками, набрала более 108 баллов за технику и в общей сумме завоевала 261,87 балла.

Серебро у Алены Косторной, она чисто исполнила произвольную программу, однако задела в короткой не хватило для того, чтобы опередить Щербакову. Результат Косторной — 259,83 балла.

Бронзу получила Александра Трусова, она заявляла исполнение четырех четверных прыжков, однако дважды упала (с лутца и флипа), а на тулупе сделала бабочку. Второй четверной тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом был исполнен чисто. Результат Трусовой — 226,34 балла.

Четвертой стала Елизавета Туктамышева с неудачной попыткой исполнения четверного тулупа в произвольной программе, она набрала 204,63 балла и будет первой запасной в сборной России.