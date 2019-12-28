Российская фигуристка Анна Фролова поделилась впечатлениями от выступления на чемпионате России в Красноярске. Спортсменка впервые принимала участие во взрослом ЧР и стала самой юной его участницей.

— Расскажи о своих впечатлениях от прокатов на Чемпионате России.

— Прокатами я, в принципе, довольна, это хороший прогресс в сравнении с прошлыми стартами. Но я считаю, что нужно работать дальше и улучшаться еще больше. А ощущения просто прекрасные, потому что публика громкая, поддерживает очень хорошо и это очень приятно.

— Ты здесь получила лучшие баллы в сезоне, поздравляем тебя с этим. И у тебя по сравнению с юниорским этапом Гран-при изменилась программа. Ты себя комфортно в ней чувствуешь?

— Этот образ мне ближе по душе, потому что я посмотрела фильм, героиня показалась мне очень интересной. Мы достаточно много работали над тем, чтобы передать образ, и чтобы зритель мог сопереживать.

— Следующий старт — юниорский чемпионат России в Саранске?

— Да.

Беседовала Екатерина Юшкова