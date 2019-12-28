Российская фигуристка, победительница финала Гран-при Алена Косторная поделилась впечатлениями от проката произвольной программы на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске.

В прямом эфире Первого канала Косторная заявила, что своим прокатом осталась недовольна. Также фигуристка отметила, что может кататься намного лучше, чем было на чемпионате России.

«На тренировках я все делала, поэтому это странная ситуация – плохо провела 6-минутку и не очень откатала», — сказала Косторная, добавив, что она рада, что получилось отобраться в сборную.

Напомним, Алена Косторная стала второй на чемпионате России по фигурному катанию, чисто откатав короткую программу и с помарками — произвольную. Титул чемпионки России защитила Анна Щербакова.