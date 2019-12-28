Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о выступлении российских лыжников в масс-старте на первом этапе соревнований «Тур де Ски».

Слова Вяльбе приводит портал РИА Новости. По словам Вяльбе, гонка в швейцарском Ленцерхайде получилась нелегкой, а сама трасса для гонщиков была узкой.

«Тактически Серега выиграл эту гонку, на все 100 процентов, лучше некуда, он молодец. Рада за него», — отметила Вяльбе победу Сергея Устюгова в первой гонке «Тур де Ски». По мнению президента ФЛГР, начало очень хорошее и результатом Вяльбе довольна, поскольку лыжники не зря работали.

Напомним, Сергей Устюгов выиграл гонку с общего старта на 15 км в первый день соревнований «Тур-де-Ски». Второе место в гонке разделили россиянин Александр Большунов и норвежец Йоханнес Клэбо.