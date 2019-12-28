Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением по поводу произвольного проката своей ученицы Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России в Красноярске.

Слова Мишина приводит портал Р-Спорт. По мнению Мишина, в одной программе сложно соединить четверной прыжок и тройной аксель. «Четверной она выучила несколько недель назад. Будем пытаться это сделать», — отметил Мишин, добавив, что в Красноярске было важно начать попытки собрать в программе четверной тулуп и тройной аксель.

Напомним, Елизавета Туктамышева заняла четвертое место на чемпионате России в Красноярске, набрав 204,63 балла. В произвольной программе фигуристка сделала первую попытку исполнить четверной тулуп на соревнованиях, однако упала при приземлении. Тройной аксель следом за ним также был исполнен с ошибкой на выезде.