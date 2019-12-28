Российский хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о том, что фигуристка Алена Косторная начала прыгать четверной сальхов.

По словам Глейхенгауза, чемпионат России Косторная проиграла из-за двух баллов, которые она потеряла на двойном акселе и каскаде из флипа и тулупа, где был неудачный выезд.

«Другое дело, что ей надо добавлять четверной, она начала тренировать четверной сальхов. Уже делала его дома», — сказал Глейхенгауз, чьи слова приводит портал РИА Новости. По словам хореографа, Косторная просила тренеров прыгать четверной сальхов на чемпионате России, однако ее остановили, поскольку важно было отобраться на главные старты без травм.

После чемпионата России, по словам Глейхенгауза, Алена Косторная продолжит тренировать четверной сальхов. Сейчас в ее арсенале есть только один элемент ультра-си — тройной аксель.