В рамках «Рождественской гонки» (World Team Challenge) в немецком Гельзенкирхене началась гонка с общего старта.

Прямую трансляцию можно посмотреть здесь. Соревнования проходят на футбольном стадионе клуба «Шальке» — «Фелтинс-Арена».

От России в гонке выступают Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев. Германия, как хозяйка турнира, заявила две пары — в гонке участвуют Лаура Дальмайер/Филипп Наврат и Дениз Херрман/Бенедикт Долль.

Дважды Екатерина Юрлова-Перхт становилась победительницей предновогоднего турнира, участие в соревнованиях россиянка принимала неоднократно. Матвей Елисеев примет участие в «Рождественской гонке» впервые.

Всего в соревнования примет участие десять пар из разных стран. Норвегию представят Марте Улсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен. За Италию пробегут Доротея Вирер и Лукас Хофер.