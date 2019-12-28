Португальский форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о возможном скором завершении карьеры.

Слова футболиста приводит портал Goal.com. По словам Роналду, его время уходить придет тогда, когда его тело больше не будет работать на поле как нужно. Однако футболист отметил, что даже после ухода из спорта он будет продолжать учиться.

«Надеюсь, что проживу больше 50 лет, чтобы научиться большему, пройти различные испытания и справиться с ними. Одним из вызовов, который я вижу перед собой, является игра в кино», — рассказал Роналду, добавив, что он всегда стремится узнавать что-то новое.

Напомним, сейчас Криштиану Роналду 34 года, за свою карьеру он успел поиграть в «Спортинге», «Манчестер Юнайтед» и мадридском «Реале».