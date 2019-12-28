Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прервала пресс-конференцию после произвольной программы девушек на чемпионате России в Красноярске.

С журналистами общались ее ученицы Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Тутберидзе зашла в зал для пресс-конференций и забрала с собой фигуристок на несколько минут, чтобы сделать с ними совместное фото. «Извините, а можно их отвлечь на секундочку для общего фото. А то мне улетать», — сказала Тутберидзе, чьи слова цитирует Sport24.

Напомним, фигуристки останутся в Красноярске еще на день: завтра, 29 декабря, на «Платинум-Арене Красноярск» пройдут показательные выступления.

Напомним, титул чемпионки России в Красноярске защитила Анна Щербакова, Алена Косторная стала второй, Александра Трусова — третьей.