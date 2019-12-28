Российская фигуристка Евгения Медведева объявила, что определилась с музыкой для новой произвольной программы, которую будет катать уже в следующем сезоне.

«Музыку выбрали совсем недавно, но абсолютно в нее влюбились», — заявила Медведева в интервью Первому каналу. Спортсменка будет исполнять произвольную программу под композицию «Alegria» от Cirque Du Soleil.

Отметим, что Евгения Медведева подтвердила — в этом сезоне на главных стартах она не выступит, поскольку снялась с чемпионата России и лишила себя шансов на отбор в сборную России. Перед короткой программой у фигуристки возникли проблемы с коньком — был сломан ботинок.

Замену обуви не нашли, и короткую программу фигуристка откатала в старой, однако сегодня приняла решение отказаться от участия в турнире.