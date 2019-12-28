Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко поделилась впечатлением от победного проката Анны Щербаковой на чемпионате России в Красноярске.

Слова эксперта приводит агентство ТАСС. По мнению Гончаренко, можно было ожидать от Щербаковой шикарного проката в произвольной программе. «Возможно, для Ани сегодня небольшим плюсом стало то, что она каталась раньше своих соперниц», — отметила тренер, добавив, что это не умаляет достоинств фигуристки.

По словам Гончаренко, вчера эпохальный прокат в короткой программе был у Алены Косторной, а сегодня случилась произвольная Щербаковой. «Она сегодня показала прокат века. Когда я наблюдала за ней, то ловила себя на мысли о нереальности, думала: «Неужели я это вижу?», — восхитилась победой Щербаковой Гончаренко.

Напомним, в произвольной программе Анна Щербакова выиграла чемпионат России второй раз подряд, набрав в произвольной программе рекордные 108 баллов за технику.