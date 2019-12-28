В рамках выставочных биатлонных соревнований World Team Challenge («Рождественская гонка») в Гельзенкирхене завершился первый старт.

Десять биатлонных дуэтов приняли участие в гонке с общего старта. Победу одержала пара из Италии Доротея Вирер/Лукас Хофер. В тройке сильнейших после первой гонки оказались немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат, а также пара из Украины Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. Дальмайер/Наврат проиграли первому месту 4,5 секунды, Меркушина/Пидручный — 12 секунд.

Российский дуэт Екатерина Юрлова-Перхт/Матвей Елисеев финишировали в гонке последними. Они проиграли лидерам одну минуту и 43 секунды. За три круга до финиша Матвей Елисеев очень неудачно прошел спуск и врезался в забор. Пока спортсмен доставал лыжи из-под ограждения, он потерял очень много времени.

Гонка преследования по результатам масс-старта стартует в 21:05 по московскому времени.