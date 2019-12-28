Молодежная сборная России по хоккею начала матч против команды Канады в рамках группового этапа молодежного чемпионата мира в Чехии.

Игра проходит в городе Острава на стадионе «Остравар-Арена». Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.

Напомним, начало турнира выдалось для подопечных Валерия Брагина неудачным: россияне уступили чехам, хозяевам турнира, со счетом 3:4. Канадцы в первом матче чемпионата встречались со сборной США и одержали победу. Матч получился результативным и завершился со счетом 6:4. Завтра России и США предстоит сыграть друг с другом.

В прошлом году Россия и Канада также встречались в рамках молодежного чемпионата мира по хоккею на групповом этапе, та игра завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной России.