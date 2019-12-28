В рамках выставочных соревнований по биатлону «Рождественская гонка» в Гельзенкирхене стартовала гонка преследования.

Прямую трансляцию соревнований можно посмотреть здесь.

Напомним, гонку с общего старта выиграли представители Италии Доротея Вирер и Лукас Хофер. Около четырех с половиной секунд на финише им проиграли немцы Лаура Дальмайер и Филипп Наврат. Третье место у украинского дуэта Анастасии Меркушиной и Дмитрия Пидручного: эти биатлонисты финишировали спустя 12 секунд после лидеров.

Российская пара Екатерина Юрлова-Перхт/Матвей Елисеев стартовала с заключительной позиции, в масс-старте россияне проиграли итальянцам одну минуту и 43 секунды. За три круга до финиша Матвей Елисеев очень неудачно прошел спуск и врезался в забор.