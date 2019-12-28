Российский биатлонист, олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Малышко заявил о том, что не собирается выступать на Кубке России.

В эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» на телеканале «Матч ТВ» Малышко заявил, что не будет выступать на Кубке России. Ранее спортсмен отказался от участия на «Ижевской винтовке».

«Если спортсмена убрали с Кубка мира и даже не пустили на Кубок IBU, зачем плыть против течения», — заявил Малышко, добавив, что если его возьмут на Кубок IBU, то тогда он будет доказывать, что достоин вернуться в основной состав.

«Делать это на Кубке России не вижу никакого смысла», — заключил биатлонист.

Напомним, после неудачных выступлений на Кубке мира по биатлону в декабре 2019 года правление СБР приняло решение отправить Дмитрия Малышко соревноваться на Кубок России.