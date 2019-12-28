Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о том, какие имеет планы на программы для следующего сезона.

«Планов много. Конечно, еще ничего не обсуждала с тренерами, но мне хотелось бы взять какую-то классику, вернуться к ней. Мне идут классические образы, и я хочу снова взять что-то такое выигрышное. «Мулен Руж», именно сам образ, наверное, мой любимый, а программа, конечно, не самая. Поэтому хочется что-то более привычное», — сказала Константинова в беседе с корреспондентом Nevasport.

Напомним, Станислава Константинова заняла 13-е место на чемпионате России в Красноярске, набрав всего 180,34 балла, она шла девятой после короткой программы, но с падением откатала произвольную программу и ухудшила положение в таблице.

Беседовала Екатерина Юшкова