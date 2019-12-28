На чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске пройдут показательные выступления с участием лучших фигуристов турнира.

Начало показательных выступлений назначено на 9:00 по московскому времени. Шоу пройдет на стадионе «Платинум-Арена Красноярск».

Напомним, вчера, 28 декабря стали известны победители чемпионата России в соревнованиях спортивных пар и в женском одиночном катании. Чемпионкой России среди женщин второй год подряд стала Анна Щербакова, соревнования у пар выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Отметим, снявшаяся после произвольной программы Евгения Медведева подтвердила, что примет участие в показательных выступлениях. Спортсменка исполнит перед зрителями показательный номер под песню Билли Айлиш «idontwannabeyouanymore», однако прыжки исполнять не будет — фигуристка продолжит выступать в сломанном ботинке.