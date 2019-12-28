Норвежские биатлонисты Марте Улсбю-Ройселанн и Ветле Шостад Кристиансен выиграли выставочные соревнования на «Фельтинс-Арене» в Гельзенкирхене — «Мировой командный вызов», который в России известен под названием «Рождественская гонка».

Спортсмены преодолели дистанцию за 32 минуты и 40,9 секунды. После масс-старта Улсбю и Кристиансен не входили в тройку лучших пар, однако затем ликвидировали отставание и вырвались на первое место.

В тройку лучших команд также попали украинцы Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный, а также французы Антонна Гигонна и Анаи Бескон. Лаура Дальмайер, завершающая этой гонкой свою спортивную карьеру, в паре в Филиппом Навратом, стала лишь четвертой.

Россияне Екатерина Юрлова-Перхт и Матвей Елисеев приехали к финишу последними, допустив в пасьюте восемь промахов на двоих.