Петербургский хоккейный клуб СКА сыграет заключительный матч 2019-го года против череповецкой «Северстали». Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце и начнется в 17:30 по московскому времени.

Отметим, СКА и «Северсталь» уже трижды встречались в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Во всех трех матчах победу одержали хоккеисты из Петербурга. Матчи на площадке СКА завершились со счетом 4:3 и 5:2.

В Череповце СКА и «Северсталь» доиграли до буллитов, в которых удача была на стороне СКА.

Отметим, команда Алексея Кудашова одержала 15 побед в 16 матчах, единственный прокол случился в матче на «Газпром-Арене» против московского ЦСКА. В предыдущем матче СКА на выезде одержал победу над «Сибирью».

«Северсталь» в последнем туре после серии поражений обыграла хоккейный клуб «Сочи» со счетом 4:2.