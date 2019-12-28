Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская поделилась мнением по поводу результатов чемпионата России в Красноярске.

В интервью порталу «Чемпионат» Бутырская отметила, что шансы выиграть чемпионат России были у Алены Косторной, поскольку с четверных прыжков можно и упасть, и не упасть. По словам фигуристки, победительница турнира Анна Щербакова вместе с двумя четверными лутцами сделала еще и флип, подняв свою техническую оценку.

Бутырская отметила, что к выступлению Алены Косторной придраться невозможно, поскольку она все сделала. «Наверное, ей такой звоночек, что надо учить четверные, прыгать их и выигрывать», — сказала Бутырская, отметив, что на следующий год Косторная точно будет прыгать четверной.

Напомним, Анна Щербакова с тремя четверными выиграла чемпионат России, Алена Косторная стала второй, Александра Трусова — третьей.