Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала свое мнение по поводу итогов чемпионата России в Красноярске.

В своем «Инстаграме» Этери Тутберидзе выложила фотографию с тремя своими ученицами — Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой. Они разыграли между собой медали чемпионата России по фигурному катанию — Щербакова выиграла второй раз подряд, Косторная стала второй, Трусова — с бронзой.

«Надо идти дальше. Видим цель, а не преграды #полпути», — подписала фотографию Тутберидзе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri) 28 Дек 2019 в 10:27 PST

Отметим, ради совместного фото Этери Тутберидзе прервала на несколько минут пресс-конференцию фигуристок после произвольной программы — тренер спешила на самолет.