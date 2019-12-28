Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказала свое мнение по поводу итогов чемпионата России в Красноярске.
В своем «Инстаграме» Этери Тутберидзе выложила фотографию с тремя своими ученицами — Анной Щербаковой, Аленой Косторной и Александрой Трусовой. Они разыграли между собой медали чемпионата России по фигурному катанию — Щербакова выиграла второй раз подряд, Косторная стала второй, Трусова — с бронзой.
«Надо идти дальше. Видим цель, а не преграды #полпути», — подписала фотографию Тутберидзе.
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Отметим, ради совместного фото Этери Тутберидзе прервала на несколько минут пресс-конференцию фигуристок после произвольной программы — тренер спешила на самолет.
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