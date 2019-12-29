В швейцарском Ленцерхайде сегодня, 29 декабря, состоится мужская и женская спринтерская гонки первого этапа лыжной многодневки «Тур де Ски».

В 10:50 стартует квалификация спринтерских гонок. Финальные забеги на выбывание начнутся в 13:20 по московскому времени.

Напомним, первую гонку «Тур де Ски» сезона-2019/20 выиграл российский лыжник Сергей Устюгов. Спортсмен лучше всех прошел в масс-старте на 15 километров коньковым стилем. Второе место разделили между собой Александр Большунов и Йоханнес Клэбо, они показали в гонке идентичный результат, синхронно войдя в финишный створ.

Коньковый масс-старт у женщин выиграла норвежка Тереза Йохауг.

После этапа в Ленцерхайде лыжников ждут еще два этапа в Италии — в Тоблахе и в Валь-ди-Фьемме.