Российский тренер по фигурному катанию, бывшая фигуристка Мария Бутырская поделилась мнением по поводу истории со сломанными ботинками Евгении Медведевой на чемпионате России по фигурному катанию.

В интервью порталу «Чемпионат» Бутырская заявила, что история с коньком Медведевой видится ей очень загадочной. По мнению эксперта, две пары коньков Медведева иметь не могла, поскольку каждую пару накатывают целый месяц. «Кто не был фигуристом, тот не поймёт никогда, что такое потеря конька», — отметила Бутырская.

Также экс-фигуристка сказала, что не может до конца понять ситуацию и найти объяснение произошедшему. «Коньки так просто не ломаются. Год покатавшись — да, имеет место быть, что может случиться подобное: то ли некачественные, то ли ещё что-то», — сказала Бутырская.

Напомним, Евгения Медведева снялась с чемпионата России в Красноярске после короткой программы поскольку не смогла выступать в произвольной в сломаном ботинке.