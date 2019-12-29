Петербургский хоккейный клуб СКА сыграет заключительный матч 2019-го года против череповецкой «Северстали» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце.

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь — на официальном сайте СКА. Начало встречи назначено на 17:30 по московскому времени.

Отметим, СКА и «Северсталь» уже трижды встречались в текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ. Во всех трех матчах победу одержали хоккеисты из Петербурга. Матчи на площадке СКА завершились со счетом 4:3 и 5:2, в Череповце прошел один матч, который команды доиграли до серии буллитов. В ней удача оказалась на стороне армейской команды.

Отметим, команда Алексея Кудашова одержала 15 побед в 16 матчах, единственный прокол случился в матче на «Газпром-Арене» против московского ЦСКА.