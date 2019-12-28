Олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко рассказал о своих дальнейших планах после отказа от участия в Кубке России.

В интервью в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Малышко отметил, что изначально был против поездки на «Ижевскую винтовку», поскольку соревноваться вместо отдыха после трех этапов Кубка мира — большая ошибка.

По словам Малышко, он объяснил свою позицию тренерам сборной, и они согласились с ней, но все равно отправили на Кубок России.

«Так как в Санкт-Петербурге снега нет, то уезжаю в Контиолахти. И буду готовиться там, пока не будет ясности по мне», — сказал Малышко, отметив, что именно в Финляндии будет поддерживать форму.

Напомним, после трех неудачных выступлений на этапах Кубка России Дмитрий Малышко был отцеплен от сборной России.